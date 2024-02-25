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Dünya
AA 25.02.2024 14:44

Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu güçlü görünmek pahasına esirleri riske atabilir

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "kendisini güçlü göstermek pahasına" Gazze'de tutulan İsrailli esirleri riske atmaya hazır olduğunu savundu.

Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu güçlü görünmek pahasına esirleri riske atabilir

İsrail ordu radyosuna konuşan Barak, Gazze'deki İsrailli esirler ve Başbakan Netanyahu'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barak, "Netanyahu için güçlü görünmek anlaşma yapmaktan daha önemli, rehinelerin hayatlarını riske atmaya hazır." dedi.

İsraillileri hükümet karşıtı protestolar düzenlemeye çağıran Barak, "Üç hafta boyunca gece gündüz çadırlarla Knesset'in (İsrail Meclisi) etrafını çevreleyecek 300 bin vatandaşa ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Barak, Netanyahu'nun ancak ülkede hayatı durma noktasına getirecek bu protestolarla zamanının dolduğunu ve kendisine güven kalmadığını anlayacağını savundu.

Başkent Tel Aviv'deki Eliezer Kaplan Caddesi'nde toplanan İsrail vatandaşları, dün erken seçim talebiyle gösteri düzenlemiş, polisin sert müdahalesiyle karşılaşan protestoculardan 21’i gözaltına alınmıştı.

Paris'te Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 23 Şubat’ta dolaylı müzakereler başlamıştı.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta da toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.

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