Açık 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.02.2024 15:32

ABD'de Cumhuriyetçi aday adaylarından Haley'nin memleketinde ön seçimlerin galibi Trump

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Nikki Haley'nin memleketi South Carolina'daki ön seçimleri, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump kazandı.

ABD'de Cumhuriyetçi aday adaylarından Haley'nin memleketinde ön seçimlerin galibi Trump

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim süreci devam ederken, Cumhuriyetçi aday adayı Haley'nin memleketi ve bir dönem valiliğini yaptığı South Carolina'da eyalet yönetiminin düzenlediği ön seçimler tamamlandı.

Associated Press (AP) haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre, seçimlerde Trump oyların yaklaşık yüzde 60'ını alırken, Haley, yüzde 40 civarında kaldı.

Haley'nin memleketinde galip gelen Trump, zafer konuşmasında "Cumhuriyetçi Partiyi hiç bu kadar birlik içinde görmemiştim. (Bu galibiyeti) 15 dakika kutlayabilirsiniz. Sonra işimizin başına dönmeliyiz." diye konuştu.

Öte yandan, Nikki Haley, South Carolina'daki ön seçimleri kaybetmesi halinde başkanlık yarışını bırakacağı yönünde ABD medyasındaki haberlere tepki göstermiş, son seçmen oyunu kullanana kadar yarışa devam edeceği mesajını vermişti.

Demokrat Partide halen başkanlık görevini yürüten ABD Başkanı Joe Biden rakipsiz şekilde, Cumhuriyetçi Partide ise önceki ABD Başkanı Donald Trump en güçlü başkan aday adayı olarak ön seçim sürecini götürüyor.

ETİKETLER
ABD Donald Trump ABD Başkanlık Seçimleri
Sıradaki Haber
Mısır basını: Gazze'de ateşkes sağlanması için Doha'da müzakereler yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık arttırmayla satıldı
16:18
YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
16:24
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılacak
15:55
Kastamonu'da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü
15:52
AK Parti'li milletvekili İnci trafik kazasında yaralandı
15:28
2 terörist etkisiz hale getirildi
Tescilli bilik ekmeğini yaparak 8 ile satıyor
Tescilli bilik ekmeğini yaparak 8 ile satıyor
FOTO FOKUS
Tel Aviv’de Netanyahu protestosu: 21 gözaltı
Tel Aviv’de Netanyahu protestosu: 21 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ