Bakan Muş, Dubai'deki temasları kapsamında, Türkiye'nin "Expo 2020 Dubai" etkinliğine katılımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Resmi rakamlara göre küresel düzeyde organize edilen Expo 2020 Dubai'ye 192 ülkenin pavilyonları katıldı.

Muş, dünya "expo"ların, 1800'lü yılların ortasından bu yana düzenlenen ve ülkeler arasındaki iletişime ve ekonomik iş birliğine katkı sağlayan çok önemli uluslararası etkinlikler olduğuna işaret etti. Bir anlamda dünyanın kültür, tarih ve eğitim faaliyetleri olarak değerlendirilen bu etkinliklerin temel gayesinin, ülkeleri bir araya getirerek daha iyi bir dünya için bilgi paylaşımını sağlamak olduğunu söyledi.

Etkinliğe yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına rağmen yüksek katılım sağlandı.

Expo 2020 Dubai 1 Ekim 2021'de "Akılları birleştirmek ve geleceği yaratmak" ana teması ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Muş, etkinlik için 3 alt tema belirlendiğini anlattı:

"Bunlardan ilki olan sürdürülebilirlik teması ile gezegenimizin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması konusuna dikkat çekilmiştir. Ülkemiz pavilyonu da bu tema üzerine kurulu 'Sürdürülebilirlik Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu önemli etkinlikte dünyanın dört bir yanından gezegenimizin geleceğine yönelik fikirler, kültürel zenginlikler ve projeler sergilenmektedir. Bu sayede, bilimsel ve kültürel birikimler paylaşılmakta, böylelikle yeni fikirlerin geliştirilebilmesine olanak sağlanmakta ve evrensel boyutta sosyokültürel gelişime katkıda bulunulmaktadır."

"BAE ile ilişkilerimizi kuvvetlendirmede önemli katkılar sağlayacaktır"

Bakan Muş, Türkiye olarak bu etkinlikte güçlü bir biçimde yer aldıklarını ifade etti:

Pvilyon da ülkemizin gücünü ve potansiyelini tam olarak yansıtabilmek adına çok çalıştıklarını söyleyen Muş, pavilyon ile ziyaretçileri Türkiye'ye gelmiş deneyimi yaşattıklarına değindi.

Expo 2020 Dubai'nin 31 Mart 2022'de sona erecek.

Dünya expolarının asıl gayesinin ülkeler arası iletişimin geliştirilmesi olduğuna değinen Muş, “Expo 2020 Dubai'ye katılımımız ilerleyen dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerimizi kuvvetlendirmede önemli katkılar sağlayacaktır. Expo 2020 Dubai'nin, ortaya koyacağı değerler ve fikirlerle daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kurmaya vesile olmasını diliyorum" dedi.

Fuar alanında incelemelerde bulunan Muş, Türkiye pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi.