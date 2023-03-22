ABD'de evcil hayvan ve uyku kalitesine ilişkin bir çalışma dikkat çekti. Buna göre kedi veya köpekle uyumak, uyku kalitesini bozabiliyor.

Çalışmada neden-sonuç ilişkisi kesin olarak belirlenemedi.

Ancak araştırmacılara göre bu durum, hayvanların geceleri daha aktif olmasından kaynaklanıyor olabilir.

ABD'de "ilaca dirençli mantar" kabusu

ABD, "ilaca dirençli mantar" kabusunu yaşıyor. Hastalık, ülke genelinde hızla yayılıyor. Açıklamayı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yaptı.

Candida Auris isimli mantar ilk olarak 2016'da görüldü. 2020-2021 arasında sağlık tesislerinde endişe verici bir hızda yayıldı.

2021 yılında, 7 bin kişi mantar enfeksiyonları nedeniyle öldü. İlaca dirençli vaka sayısı üç katına çıktı.

Kahve yağ yakımına yardımcı oluyor

Kahve her gün bir başka bilimsel araştırmaya konu oluyor.

İsveç'te yapılan yeni bir araştırmaya göre, kahve yağ yakımına yardımcı oluyor.

Araştırmada, 10 bin kişinin verileri incelenirken, kana karışan kafeinin vücuttaki yağ kütlesine etkisi olduğu ortaya kondu.

Kanında daha yüksek kafeine sahip kişilerde vücut kitle endeksinin ve yağ kütlesinin daha düşük olduğu gözlemlendi.