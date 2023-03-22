Blaszczak, yaptığı açıklamada, Polonya ordusunun güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Ordunun güçlenmeye devam ettiğinin altını çizen Blaszczak, "Geçen yıl Güney Kore'den sipariş ettiğimiz 12 K9 Thunder obüsü ve 5 K2 Black Panther tankı daha bu sabah Gdynia limanına ulaştı." ifadesini kullandı.

Blaszczak, söz konusu teslimatlarla topçu ve zırhlı birliklerin önemli ölçüde güç kazandığını vurguladı.

Polonya, Temmuz ve Eylül 2022'de Güney Kore ile milyarlarca dolar değerinde tank, obüs ve savaş uçağı satın alım anlaşması imzalamıştı.