Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'den Polonya'ya askeri teçhizat teslimatı sürüyor
[Fotograf: AA]
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Güney Kore'den alınan K2 Black Panther tankları ile K9 Thunder obüslerinin bir kısmının daha ülkeye teslim edildiğini söyledi.
Blaszczak, yaptığı açıklamada, Polonya ordusunun güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.
Ordunun güçlenmeye devam ettiğinin altını çizen Blaszczak, "Geçen yıl Güney Kore'den sipariş ettiğimiz 12 K9 Thunder obüsü ve 5 K2 Black Panther tankı daha bu sabah Gdynia limanına ulaştı." ifadesini kullandı.
Blaszczak, söz konusu teslimatlarla topçu ve zırhlı birliklerin önemli ölçüde güç kazandığını vurguladı.
Polonya, Temmuz ve Eylül 2022'de Güney Kore ile milyarlarca dolar değerinde tank, obüs ve savaş uçağı satın alım anlaşması imzalamıştı.
Etiketler: Güney Kore Polonya
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