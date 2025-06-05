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Dünya
AP 05.06.2025 21:18

Etna’daki patlama bu sefer neden farklı?

Etna Yanardağı’nda meydana gelen son patlamada nadir görülen “piroklastik” akıntının ortaya çıkması, bu patlamayı daha önceki patlamaların çoğundan daha nadir kıldı.

Etna’daki patlama bu sefer neden farklı?

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı, pazartesi günü yeniden patladı. Söz konusu patlamada ise nadir görülen bir durumun yaşandığı ifade edildi.

Buna göre, 2 Haziran Pazartesi günü yaşanan patlamayı “tanımlayan olan” şey, yanardağın güneybatıdaki kraterinden akan ve daha nadir görüldüğü ifade edilen “piroklastik” (volkanik) akıntıydı. Bu, uzaktan görünür bir durum değildi.

 

En son 2022 yılında görülmüştü

Etna, Avrupa’nın en aktif ve en büyük yanardağı durumunda. Yanardağda yaşanan son patlama herhangi bir yaralanmaya ya da tahliyeye sebep olmadı. Yetkililer de yanardağın halka yönelik bir tehlike teşkil etmediğini vurguladı.

Yetkililerin açıklamasına göre, hızla hareket eden kaya parçaları, gaz ve külden oluşan piroklastik akıntı, yaklaşık 2 kilometrelik bir alanla sınırlıydı ve doğal bir muhafaza alanı oluşturan Aslan Vadisi’nin ötesine geçmedi.

Etna Yanardağı’nda pazartesi günü yaşanan patlama, mart ayının ortasından bu yana volkanda yaşanan 14’üncü yanardağ faaliyetiydi. Etna’da en son piroklastik akıntının bu kadar geniş bir alana yayıldığı görüldüğünde, takvimler 10 Şubat 2022’yi gösteriyordu. Daha önce de 23 Ekim 2021, 13 Aralık 2020 ve 11 Şubat 2014’te bu aktıntıya rastlanmıştı.

Akıntı, 1 dakika 2 kilometre mesafeye ulaştı

Etna Yanardağı, 19 günlük bir sakinlik döneminin ardından pazartesi günü patladı. Yerel saatle 10.00 sıralarında yaşanan patlama, aynı zamanda bu yılın en büyük ve şiddetli patlaması olarak kayıtlara geçti. Lav ve küller gökyüzünde kilometrelerce yükseğe yayıldı.

Etna’daki patlama, yine yerel saatle 11.23 sıralarında zirve noktasına ulaştı. Magma kar ile karıştığında tetiklenen piroklastik akıntı da bu esnada bir dakika içinde 2 kilometre mesafeyi kat ederek Aslan Vadisi’ne ulaştı.  

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