Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, Etiyopya Gençliği Güçlendirme Derneğinin organize ettiği kampanyada, ABD Başkanı Joe Biden'a kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) geçmişten bugüne ülkeye verdiği zararlar anlatılacak.

Derneğin Koordinatör Yardımcısı Aklilu Tadesse,"Mektuplarımızda, Başkan Joe Biden'a Etiyopya'nın gerçeğini ve geride kalan 30 yılda TPLF'nin işlediği amansız insan hakları ihlallerini anlatacağız" ifadesini kullandı.

"Beyaz Saray'a beyaz zarf seli"

Tadesse, 5 milyon mektupla kamu diplomasisi alanında bir dünya rekoru kırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"Beyaz Saray'a beyaz zarf seli" adını taşıyan kampanya, 14 Eylül'de başlayacak.

Tigray bölgesinde acil yardım ihtiyacı büyüyor

TPLF'ye karşı başlattığı operasyon sonrası ABD ve Batı ülkelerinin eleştirilerine maruz kalan Etiyopya yönetimi, Batı medyasının TPLF'nin işlediği suçları görmezden geldiğini savunuyor.

Yaklaşık 2 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden olduğu ve çatışmaların sürdüğü Tigray eyaletinde, 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.