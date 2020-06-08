Ahmed, mecliste yaptığı konuşmada, Afrika'nın en büyüğü olacak olan barajın son durumu, koronavirüs (COVID-19) salgını ve Sudan’la yaşanan sınır sorununa dair mesajlar verdi.

Nil Nehri’nin kollarından biri üzerine inşa edilen ve temmuzda doldurulmaya başlanacak baraja ilişkin Mısır’a mesaj gönderen Ahmed, “Hiç kimse barajı tamamlamamıza engel olamayacak.” dedi.

Ahmed, barajın inşasında yaşanan tüm sorunların halledildiğini belirterek, “Hedasi Barajı, bizim için Mısır ve Sudan’a zarar vermeyecek bir kalkınma meselesi.” ifadesini kullandı.

Baraja ilişkin müzakerelerin son aşamada olduğunu aktaran Ahmed, üç ülkenin yeniden ne zaman bir araya geleceğine ilişkin ise bilgi vermedi.

"Savaşa sokmaya çalışanlar başarılı olamayacak"

Sudan sınırında son aylarda asker ve milislerin karıştığı çatışmaların da son bulacağı sözünü veren Ahmed, iki kardeş ülkeyi "savaşa sokmaya çalışanların başarılı olamayacağını" dile getirdi.

Ahmed ayrıca şimdiye kadar 27 kişinin ölümüne sebep olan virüsün ekonomideki olumsuz etkilerine rağmen bu yıl yüzde 6’lık büyüme beklediklerini söyledi.

Baraj gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Yıllardır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin gelecek haftalarda yeniden başlaması bekleniyor.

Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.