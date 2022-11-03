Afrika Birliği (AfB) adına görüşmelere başkanlık eden eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo, görüşmelerle ilgili basına açıklama yaptı.

Obasanjo, Etiyopya hükümeti ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) silahsızlanma, hukuk ve düzenin iyileştirilmesi ile insani yardımın devam etmesi konularında anlaşmaya vardıkları bilgisini paylaştı.

Etiyopya hükümeti ve TPLF arasındaki barış müzakereleri 25 Ekim'de Güney Afrika'da başlamıştı.

Görüşmelere eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın başkanlık ediyordu.

Binlerce kişi çatışmalarda öldü

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

[Grafik: TRT Haber]

Bir dönem ülke siyasetinde etkin rol oynayan TPLF, mevcut Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de iş başına gelmesi sonrası koalisyondan ayrılmış ve yeni kurulan iktidar partisine katılmayı reddetmişti. Ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturan Amhara ve Oromo etnik gruplarının yıllarca ayrımcılıkla suçladıkları TPLF'ye yönelik öfkesi çatışmaların tetiklenmesine yol açmıştı.

TPLF, daha önce barış için Tigray eyaletinde otoritesinin tanınması, bölgeye yönelik ablukasının kalkması ve Eritre askerlerinin ülkeden çekilmesi gibi şartlar ortaya koymuştu.