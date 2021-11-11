Etiyopya'da Addis Standard'ın haberine göre, basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, Afrika Birliği'nin ortaya koyduğu müzakere çabalarından memnuniyet duyduklarını, Etiyopya'yı bu savaşa isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) mecbur bıraktığının altını çizdi.

Mufti, "Hükümet, savaşı tasvip etmiyor ve her zaman barışın hakim olmasını istiyor. Hükümetin müzakere masasına oturması için öncelikle karşılanması gereken ön şartlar var. Hükümet, müzakere için hazır olduğunda bunları açıklayacak. Savaşın çözüm olmadığına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Yasaları çiğneyen kişilerin çalıştığı kuruma bakmıyoruz"

TPLF'nin başkente girecek askeri kapasitesinin olmadığını savunan Mufti, yabancı ülke büyükelçiliklerinin Addis Ababa'yı terk etme kararlarının sahaya ilişkin bilgisizlikten kaynaklandığını dile getirdi.

Mufti, gözaltına alınan Birleşmiş Milletler personellerine ilişkin bir soruya ise ülkedeki herkesin yasalara uygun davranması gerektiği, yasaları çiğneyen kişilerin etnik kökenine ya da çalıştığı kuruma bakmadıkları cevabını verdi.

Müzakere çabaları

Afrika Birliğinin (AfB) Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo, hafta sonu taraflarla görüşmeye başlayarak müzakere çabalarına başlamıştı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye doğru ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkındır devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.