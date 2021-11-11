Associated Press'in (AP) Columbia Üniversitesi'nin nüfus ve sıcaklık tahminlerini içeren verileri üzerinden yaptığı analizde, 1983'ten 2016'ya kadar aşırı sıcaklara maruz kalmanın 3 kart arttığı belirtildi.

Küresel ısınmanın artmasına bağlı olarak günlük sıcaklık ortalamasının yükselerek tehlikeli bir hal aldığına değinilen analizde, ısı artışının insanlarda deri dökülmesi, kramp ve sıcak çarpması gibi sonuçlarının görüldüğünün altı çizildi.

Isı artışı açık ara en fazla Güney Asya'da yaşandı

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan bir veri çalışmasında ise dünya genelinde 13 bin 115 şehir merkezinin sıcaklıklarının ölçüldüğü, neredeyse yarısında ısı artışı eğiliminin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Isı artışının, açık ara en fazla, Hindistan'ın da içinde bulunduğu Güney Asya'da yaşandığı kaydedilen çalışmada, sıcaklık artışıyla nüfus yoğunluğu arasındaki doğru orantıya dikkat çekildi.

Bangladeş'te aşırı sıcak gün sayısı her yıl 1 buçuk gün arttı

Çalışmaya göre, aynı bölgede bulunan Bangladeş'in Dakka şehrinin 1983'te 7,7 milyon olan nüfusu 2016'da 24 milyona çıktı, yıl içinde yaşanan aşırı sıcak gün sayısı da her yıl 1,5 gün arttı.

Çalışmada, Dünya'nın sıcaklığını sanayi öncesi zamanların seviyesine (1,5 santigrat derece) çekmeye çalışan ülke yöneticilerinin, "söz konusu veriler ışığında küresel ısınmayla ilgili daha bilinçli kararlar alabileceği" değerlendirmesinde bulunuldu.