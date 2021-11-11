Uganda'daki patlama, Alfred Mandela isimli hurdacının bulduğu bir yığın hurda metali çekiçle düzelttiği sırada yaşandı.

Olaya uzaktan şahit olan Haruna Mbidde, hayatını kaybeden hurdacının elinde tuttuğu şeyin eski bir roket güdümlü el bombasına benzediğini söyledi.

Ülkede son bir ayda 5 patlama yaşanırken, bunlardan bazılarının mevcut hükümeti iktidara getiren 1980'lerdeki iç savaştan kalma patlayıcılar yüzünden olduğu tahmin ediliyor.

Bombanın nereden bulunduğu ise henüz bilinmiyor.