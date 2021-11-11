Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Gümülcine'deki Yassıköy'e ziyarette bulundu.

Çipras ziyaretinde şu açıklamaları yaptı:

"Burada Yassıköy'de bulunmak ve daha iyi bir yaşam için her gün mücadele eden insanlarla konuşmak benim için büyük bir mutluluk. Benim için büyük bir mutluluk zira herkesin farklı görüşleri ve dini inançlarının olabileceği, birlikte barış içinde yaşamanın örneği olan yerlerden birinde bulunuyorum."

Partisinin, bölgede eşit vatandaşlık, hukuk önünde eşitlik ve toplumsal birliğin güçlendirilmesine yönelik inisiyatifleri destekleyeceğini belirten Çipras, "Büyük bir ekonomik kriz ile tekrar karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, bu demokratik reformları daha çok desteklemeliyiz." dedi.

Çipras kendi döneminde önemli adımlar attığını savundu

SYRIZA'nın, kendi iktidarı döneminde, Batı Trakyalı Türk azınlığın eğitim şartları için önemli adımlar attığını savunan Çipras, bölgenin kalkınmasına yönelik politikaların bölge halkının yurt içinde veya yurt dışında başka bölgelere göç etmesini durdurmak için önemli olduğunu vurguladı.

Çipras, "Yurt dışına giden gençler köylerine geri dönsün, güven, koruma ve perspektif sağlayarak genç beyinleri geri kazanalım." şeklinde açıklama yaptı.