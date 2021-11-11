Bangladeş'te 10,5 milyondan fazla seçmenin, köy düzeyinde 835 konseyde temsilci seçmek için sandık başına gitti. Seçime katılan iktidardaki Avami Ligi Partisinin adaylarını destekleyenler ve bağımsız adayların destekçileri arasında çatışmalar yaşandı.

Çıkan şiddet olaylarında can kayıpları yaşanırken, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Haber kanalları, karşıt görüşlü grupların silah, bıçak, sopa ve diğer sert cisimlerle birbirlerine saldırdığı görüntüleri yayınlarken, güvenlik güçlerinin saldırganlara güç kullanarak müdahalede bulunduğu görüldü.

"Seçime adil katılım engellendi"

Bangladeş Seçim Komisyonu, seçim sırasında yaşanan şiddet olaylarını kınadı ve taraflara itidal çağrısında bulundu.

Öte yandan ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), ülkedeki çarpık siyasi atmosferin, seçime adil katılımı engellediğini belirterek, oylamayı boykot etti.

Analistler, yerel seçimlerin, Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Ligi Partisinin, 2023 için planlanan bir sonraki genel seçimler öncesinde, konumunu pekiştirmesi için fırsat olduğunu düşünüyor.