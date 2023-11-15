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Dünya
AA 15.11.2023 11:04

Etiyopya, 2019'da düşen uçaktan 20 tane daha sipariş verdi

Etiyopya Hava Yolları, 2019'da 157 kişinin ölümüne neden olan kazada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan 20 tane daha sipariş etti.

Etiyopya, 2019'da düşen uçaktan 20 tane daha sipariş verdi
[Fotograf: AA]

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, Etiyopya Hava Yolları CEO'su Mesfin Tasew, şirketlerinin Boeing'le 20 adet 737 Max tipi uçak ve 11 adet 787 Dreamliner tipi uçak almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında 36 uçak daha alma opsiyonlarının olduğunu kaydeden Tasew, amaçlarının filolarını modernize etmek ve genişletmek olduğunu dile getirdi.

Bunun, Boeing'in şimdiye kadar Afrika'da yaptığı en büyük uçak satışı olduğu belirtildi.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de düşmesinin ardından Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşmüştü.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazalar sonrası Boeing 737 MAX uçakların uçuşunu durdurmuştu.

Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken, çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti.

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