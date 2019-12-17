Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme’nin Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’le “tezgahtar kız” diyerek dalga geçmesine Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid’den yanıt geldi.

Estonya Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı Helme’yi eleştirerek sözlerini “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Kaljulaid, Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İçişleri Bakanı’nın sözlerinden utanç duyduğunu ve Başbakan Marin’den özür dilediğini söyledi.

Dobralığıyla ve tartışmalara yol açan açıklamalarıyla bilinen Helme bir radyo yayınında, “Şimdi tezgahtar bir kızın nasıl Başbakan olduğunu ve eğitimsiz sokak aktivislerinin de Bakanlar Kurulu üyesi olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Marin, daha önce ekonomik durumu kötü bir aileden geldiği ve üniversite okuyabilmek için satış asistanlığı yaptığını söylemişti. Helme’nin yorumları üzerine, Twitter hesabından açıklamada bulunan Marin, “Fakir bir aileden gelerek, eğitim alabilmiş ve diğer pek çok şeyi başarabilmiş biriyim. Bir dükkan kasiyeri de Başbakan olabilir” ifadesini kullanmış ve Finlandiya ile gurur duyduğunu söylemişti.

Marin’in açıklaması üzerine, İçişleri Bakanı Helme, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve düşük bir sosyal seviyeden, politikanın üst basamaklarına çıkabilmeyi başardığını ifade etmek istediğini söyledi ve “Eğer birileri sözlerimi yanlış anladıysa, Finlandiya Başbakanı’na özürlerimi sunmak istiyorum” şeklinde özrünü dile getirdi.

Kaynak: İHA