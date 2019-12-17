Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden binlerce kişi, yeniden Fransa sokaklarına indi.

Okulların kapısı kilitlendi, tüm sınavlar iptal edildi.

Tren ve otobüs sürücüleri kontak kapattı.

Paris metrosundaki 16 hattın sadece ikisi, ülkeyi dolaşan yüksek hızlı trenlerin sadece dörtte biri çalışıyor.

Grevden uluslararası hatlar da etkilendi.

Sendikalar, insanların daha düşük emekli aylıkları için daha uzun süre çalışmak zorunda kalacağından korkuyor ve anketler, Fransız halkının en az yarısının hala grevi desteklediğini gösteriyor.

Polis, Elysee Sarayı'nı, yeni protesto eyleminden saatler önce barikatlarla kapattı.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle Eyfel Kulesi yeniden kapatıldı.

Hastanelerin ise sadece kritik öneme sahip kısımları açık kalacak.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla 5 Aralık'ta ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Geçen hafta perşembe başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, SNCF ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Kaynak: AP, Reuters