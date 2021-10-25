"Veliaht Prens bin Selman, Kral Abdullah'ı öldürebileceğini söyledi."

Bu iddia, eski Suudi istihbaratçı Saad El Cebri'ye ait.

El Cebri, Amerikan CBS televizyonunun 60 Dakika programına konuk oldu.

Veliaht Prens'in 2014 yılında, babası Selman bin Abdülaziz'in tahta çıkışını sağlamak için, o zamanki Kral'ı öldürebileceğini söylediğini öne sürdü.

Suikast timi iddiası

Kanada'da yaşayan El Cebri, Veliaht Prens'in kendisini öldürmek için suikast timi

gönderdiği iddiasını da yineledi.



El Cebri, elinde daha fazla Kraliyet sırrı ile Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin sırları ortaya dökecek video kayıtları olduğunu iddia etti.

Kısa ve sessiz bir klibi 60 Dakika sunucusuna izletti. Öldürülürse videonun tamamını yayınlayabileceğini söyledi.

Riyad iddiaları yalanladı

Riyad yönetimi, El Cebri'nin iddialarını yalanladı. "İşlediği mali suçları gizlemek için dikkat dağıtıcı konular üretme peşinde" açıklamasını yaptı.

Saad El Cebri, "Suudi Arabistan'ın en mahrem sırlarını bilen adam" olarak tanımlanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nda 40 yıl görev yaptı. 2015 yılında görevden alındı.

İki yıl sonra Bin Selman'ın Veliaht Prensliğe yükselmesinden ve akabinde üst düzey isimleri gözaltına almasından hemen önce ülkeyi terk etti.

El Cebri'nin 8 çocuğundan 2'si Suudi Arabistan'da göz altında tutuluyor.