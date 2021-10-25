Widodo, yarın başlayacak 3 günlük Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Zirvesi öncesinde düzenlenen bölgesel iş forumunda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) seyahat kısıtlamalarına ilişkin verilere değinerek salgın sürecinde en yüksek seyahat kısıtlamalarının ASEAN üyeleri arasında uygulandığını ve vaka sayılarının düşmesiyle bu kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Geçen bir haftada ASEAN üyelerinin COVID-19 vaka ortalamalarının yaklaşık yüzde 14 düştüğünü söyleyen Widodo, bu oranın küresel ortalamanın çok üzerinde seyrettiğine dikkati çekti.

Widodo, salgının kontrol altına alınmasına paralel olarak ülkeler arası dolaşımın artırılması gerektiğini vurgulayarak Endonezya'nın 2020'de dile getirdiği bölgesel seyahat koridoru uygulamasının derhal hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yeni uygulama, daha hızlı göç hatlarının işletilmesini, aşı sertifikalarının bölge ülkeleri arasında tanınmasını ve ülkeler arası seyahatlerde uygulanan sağlık önlemlerinin standart hale getirilmesini hedefliyor.

Bunun yanı sıra Widodo, aşıların adil dağıtımı için de çağrıda bulundu.