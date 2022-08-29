İsviçre'nin Basel kentinde 1897'de gerçekleşen Dünya Siyonist Kongresi'nin 125. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Kohen, İran'ın nükleer programına dair açıklamalarda bulundu.

Kohen, İran hükümetinin ülkedeki nükleer faaliyetleri durdurduğuna yönelik söylemlerinin yalan olduğunu öne sürerek, "İran'ın arşivlerinden ele geçirdiğimiz binlerce dokümanla, İran'ın Uluslararası Atom Enerji Ajansına (IAEA) yalan söylediğini kanıtladık" dedi.

Nükleer çalışmaların devam ettiğine dair belgelere, Mossad tarafından yürütülen "birkaç operasyon" neticesinde erişildiğini aktaran Kohen, bazı operasyonların İran toprakları içinde yapıldığı bilgisini verdi.

Kohen, "Mossad'ın faaliyet alanı sadece istihbarat toplamak değil, aynı zamanda barışı desteklemektir. İbrahim Anlaşmaları'nda bu sonuçları hep birlikte gördük" değerlendirmesinde bulundu.