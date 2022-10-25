Johannesburg Yüksek Mahkemesi, ana muhalefet partisi Demokratik İttifakın (DA) Belediye Başkanı Phalatse'nin 30 Eylül'de bir gensoruyla görevden alınması kararının, hukuka ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Phaletse'nin Johannesburg'un yasal belediye başkanı olduğunu ilan etti.

Mahkeme ayrıca Phalatse'nin ardından bu göreve getirilen iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) Dada Morero'nun belediye başkanı olarak aldığı tüm kararların geçersiz sayılmasını onadı.

Karaın iptali için anayasa mahkemesine başvurmuştu

Phalatse hakkında açılan gensoru önergesiyle görevden alınmasının ardından, Morero, belediye meclisince yeni belediye başkanı seçilmişti. Bunun üzerine Phalatse, bu kararın iptali için anayasa mahkemesine başvurmuştu.

Geçen sene kasım ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde tarihinin en düşük oy oranını alan ANC, Johannesburg dahil birçok büyükşehir belediyesini muhalefete kaptırmıştı.

Johannesburg, yaklaşık 8 milyonluk nüfusuyla Güney Afrika'nın en büyük kenti olmasının yanında, ülkenin ve bölgenin ticaret ve finans merkezi.

Phalatse ise Johannesburg'un seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olma sıfatını taşıyor.