Eski İçişleri Bakanı Salvini'nin, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacağı davada 15 yıla kadar hapse mahkum edilebileceği belirtiliyor.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan aşırı sağcı Salvini, "İtalya'yı ve İtalyanları koruma suçumu kabul edeceğim. Yaptım, çünkü bir senatör, bir bakan ve her şeyden önce bir İtalyan olarak ülkemin onurunu korumak benim görevimdi." ifadelerini kullandı.

Salvini'nin cumartesi günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

"Kapalı liman" politikası izledi

İtalya'da Mart 2018'de senatör seçilen aşırı sağcı Salvini, 1 Haziran 2018’de kurulan 1'inci Giuseppe Conte hükümetinde İçişleri Bakanı olarak 14 ay boyunca görev yapmış, bu sürede uyguladığı "kapalı liman" politikasıyla düzensiz göçmen taşıyan teknelerin İtalya’ya yanaşmasına izin vermeyip, onları denizde bekletmesiyle gündem olmuştu.