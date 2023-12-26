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Dünya
AA 26.12.2023 15:26

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: Savaşı kaybettik

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayarak, "Zafere ulaşmanın tek yolunun" Netenyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: Savaşı kaybettik

Halutz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuştu.

İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, "zafere ulaşmanın tek yolunun" Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

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Erken seçime kesin gözüyle bakılıyor

Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, olası erken seçimde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.

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