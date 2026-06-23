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Dünya
AA 23.06.2026 10:37

Eski İsrail Başbakanı Bennett: İsrail askerlerinin Lübnan'da ateş etmeleri yasak

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD-İran mutabakatının ardından, "Lübnan'ın güneyinde artık İsrail ordusunun ateş açmasının yasak olduğunu" belirterek, bu durumu eleştirdi.

Eski İsrail Başbakanı Bennett: İsrail askerlerinin Lübnan'da ateş etmeleri yasak

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerine kadar askerler ve komutanlarla görüşmeler yaptığını aktaran Bennett, son 24 saatte sahada olanları madde madde yazdı.

Bennett, Hizbullah'ın bölgede yeniden üs kurduğunu, altyapılarını onardığını, silahlandığını ve harekete geçtiğini İsrail askerlerinin bu duruma müdahale edemediğini ifade etti.

İsrail askerlerinin dürbünle gözetleme yapan Hizbullah mensuplarını görmesine rağmen ateş açamadığını ileri süren Bennett, önceden sahada "bir teğmenin inisiyatifiyle alınan kararların artık general onayına tabi" olduğunu aktararak İsrail askerlerinin Hizbullah mensuplarının omuzlarında füze taşımasına dahi müdahale edemediğini, general onayı gelene kadar şahısların ortadan kaybolduğunu ileri sürdü.

Bennett, Hizbullah'ın bu kısıtlamaların farkında olduğunu ve yeniden konumlanma için bunu kullandığını iddia etti.

İsrail Ordusu Hava Kuvvetlerinin uçuşlarının tamamen durdurulduğunu belirten Bennett, hafta sonu İsrail askerlerinin yaralandığı olaylarda da ordunun yoğun ateş desteği sağlamadan tahliye gerçekleştirdiğini savundu.

Bennett, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İsrail ordusunun "Lübnan'da hareket özgürlüğüne sahip olduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, gece saat 23.00 sularında yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Kuzey Komutanlığı Komutanı Rafi Milo arasında bir görüşme yapıldığı belirtilerek İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde harekete geçmeye devam edeceği savunulmuştu.

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