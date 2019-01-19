Eski İngiltere Başbakanı John Major, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) hakkında açıklamalarda bulundu.

Major, İngiltere Başbakanı Theresa May'i, Brexit anlaşması üzerindeki kırmızı çizgilerinden vazgeçmesi ya da Avrupa Birliği'nden çıkış için yol bulmasında parlamentoya izin vermesi gerektiği yönünde uyardı.

Major, Theresa May'in anlaşmasının öldüğünü belirterek, "Eğer kaosla ve anlaşma olmadan ayrılırsak (AB'den), bu bana tüm sonuçların en kötüsü gibi görünüyor" dedi.

May'in izin vermesi durumunda, parlamentonun Brexit konusunda fikir birliğine ulaşabileceğine dair işaretler olduğunu belirten Major, parlamentonun uzlaşamaması durumunda ise, İngiltere'nin AB üyeliğine dair yeni bir referandum yapması gerektiğini söyledi.

Major ayrıca, Brexit'in ertelenmesinin akıllıca olduğunu belirtti.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 1.5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıda İngiltere'nin AB'yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.

İngiliz parlamentosunda bu hafta yapılan oylamada ise İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması, 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.

Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in "B Planını" 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor.

Muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B Planı'nı pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor.

Kaynak: Reuters