Çin'de meydana gelen bir trafik kazası emniyet kemeri ve kapılarda bulunan çocuk kilidinin aktif edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kucağında çocuğu ile cipin arka koltuğunda kemer takmadan oturan ve kapıdaki çocuk kilidini aktif hale getirmeyen kadın, cipin viraja hızla girmesi sonrası çocuğu ile beraber yola savruldu.

Önce çocuk, ardından da annesi yola düştü. Çocuk, cipin hemen solundan gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yola düşen kadını gören kamyon sürücüsü ise aniden durdu. Ayağa kalkan kadın çocuğuna koşup, onu kucağına aldı.

Yaşanan korku dolu anlar ise otoyol kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA