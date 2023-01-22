Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Eski İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldiğini belirtti.

Johnson'ın Ukrayna dostu olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'nın gerçek dostu Boris Johnson'a 'Kiev'e hoş geldiniz' diyorum. Boris, desteğin için teşekkürler." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Sosyal medyada, Johnson'un Kiev bölgesine bağlı ve savaşın izlerini taşıyan Borodyanka şehrini ziyaret ettiği aktarıldı.