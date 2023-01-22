Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'i ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'i ziyaret eden eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Eski İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldiğini belirtti.
Johnson'ın Ukrayna dostu olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'nın gerçek dostu Boris Johnson'a 'Kiev'e hoş geldiniz' diyorum. Boris, desteğin için teşekkürler." ifadesini kullandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Sosyal medyada, Johnson'un Kiev bölgesine bağlı ve savaşın izlerini taşıyan Borodyanka şehrini ziyaret ettiği aktarıldı.
Etiketler: Boris Johnson Kiev Vladimir Zelenskiy
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