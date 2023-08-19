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Dünya
AA 19.08.2023 14:53

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, beyan etmediği mücevherlerin satılmasını emretmekle suçlandı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherlerin satılması ve paranın kendisine aktarılması için yardımcısına talimat vermekle suçlandı.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, beyan etmediği mücevherlerin satılmasını emretmekle suçlandı

Bolsonaro'nun başkanlık dönemindeki yardımcısı Yarbay Mauro Cid'in avukatı Cezar Bittencourt, AP'ye yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun görevden ayrılmadan kısa bir süre önce müvekkiline mücevherlerin satılmasına yönelik talimat verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Müvekkiline eski Devlet Başkanı'na Suudi Arabistan tarafından hediye edilen saatin akıbetini sorduğunu belirten Bittencourt, Cid'in, "Bolsonaro'nun emirleri doğrultusunda ABD'de iki saat sattığını ve parayı da eski Başkan'a vermiş olduğunu" söylediğini aktardı.

Brezilya polisi, Bolsonaro'nun iki saatin yaklaşık 70 bin dolarlık satışından nakit para aldığını açıklamıştı. Bu saatlerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından dönemin Devlet Başkanı'na verilen toplam üç mücevher setinin bir parçası olduğu biliniyor.

Suçlamaları kabul etmemişti

Brezilya hükümeti, 23 Mart'ta Bolsonaro'ya, 2021'de Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3,2 milyon dolarlık mücevherleri iadesi için 5 iş günü süre tanımıştı, Bolsonaro ise herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu.

Bolsonaro, 6 Nisan'da da polise mücevherlerle ilgili ifade vermişti. Bolsonaro'nun avukatları, hediye edilen iki set mücevherin kamu bankasına yatırıldığını bildirmişti.

Mücevherlere, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de gittiği ABD'den 30 Mart'ta ülkesine dönmüştü.

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