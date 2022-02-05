Macri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu anki Devlet Başkanı Fernandez'in 3 Şubat'ta Putin ile yaptığı görüşmede, "Arjantin, IMF ve ABD'ye bu kadar bağımlı olmayı sonlandırmalı ve diğer ülkelerle görüşmeye başlamalı. Burada Rusya'nın önemli yeri olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandığını hatırlattı.

Fernandez'i, Putin'in yanında riskli açıklamalar yapmakla suçlayan Macri, Arjantin Devlet Başkanı'nın ifadelerinin, ülkenin yıllardır koruduğu uluslararası pozisyonunu değiştirebileceğini söyledi.

Eski Devlet Başkanı, halefinin ayrıca Arjantin ve IMF'nin anlaştığı ancak henüz imzalanmayan anlaşmayı tehlikeye attığını savundu.

"Şu an uluslararası siyasette doğaçlama zamanı değil"

Kendisinin iktidarda olduğu 2015-2019 yıllarında, Arjantin'in hem ABD hem de Rusya ile mükemmel siyasi ve ticari ilişkileri olduğunu, Putin ile 4 verimli toplantı yaptığını kaydeden Macri, "Şu an uluslararası siyasette doğaçlama zamanı değil" ifadesini kullandı.

IMF ile Arjantin, uzun görüşmelerin ardından 28 Ocak'ta 44,5 milyar dolarlık standby (destek) anlaşması üzerinde mutabık kalmıştı.