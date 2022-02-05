Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Afganistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Afganistan'daki Hindu Kush bölgesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) cuma günü yaptığı açıklamada, Afganistan'daki Hindu Kush bölgesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi.
Merkez, 6.8'den revize edilen depremin 209 km derinlikte olduğunu açıkladı.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan Deprem
Son Haberler
- 10:58
- 10:45
- 10:33
- 10:38
- 10:12
Sıradaki Haber
Latin Amerika'da COVID 19'dan ölenlerin sayısı artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz