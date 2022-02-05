Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) cuma günü yaptığı açıklamada, Afganistan'daki Hindu Kush bölgesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi.

Merkez, 6.8'den revize edilen depremin 209 km derinlikte olduğunu açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmadı.