Konferansta Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istendi.

Wulf ise "Umarım gelecek yıl konuşmamı Almanca-Türkçe çevirmenle yapabilirim. Üzgünüm ama bu konuşmayı şu anda İngilizce yapmam mümkün değil. Konuşmamın Almanca'dan Türkçe'ye ve Türkçe'den İngilizce'ye çevirilebileceği söylenmişti. Ben de şimdi bundan sonraki oturumun bensiz yapılmasını öneriyorum." diyerek kürsüden indi.

Kaynak: TRT Haber, AA