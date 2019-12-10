Dünya
Eski Almanya Cumhurbaşkanı, tercüman olmadığı için konuşma yapmadı10 Aralık 2019 Salı 14:32 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 15:18
TÜSİAD öncülüğünde düzenlenen "Çin'i Anlamak, Çin ile İş Yapmak" konferansına katılan Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, tercüman olmadığı için konuşmasını yapmadan kürsüyü terk etti.
Konferansta Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istendi.
Wulf ise "Umarım gelecek yıl konuşmamı Almanca-Türkçe çevirmenle yapabilirim. Üzgünüm ama bu konuşmayı şu anda İngilizce yapmam mümkün değil. Konuşmamın Almanca'dan Türkçe'ye ve Türkçe'den İngilizce'ye çevirilebileceği söylenmişti. Ben de şimdi bundan sonraki oturumun bensiz yapılmasını öneriyorum." diyerek kürsüden indi.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: Christian Wulff tüsiad almanca tercüme