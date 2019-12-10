The Daily Nation gazetesinin haberine göre, başkent Nairobi'nin dış mahallelerinden Ongata Rongai'de dün Nairobi Milli Parkı'ndan kaçan aslanın parçaladığı kişinin cesedi bulundu.

Mahalle sakinlerine evden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Kenya Vahşi Yaşam İdaresinden yapılan açıklamada, yaşanan trajik ölüm nedeniyle üzüntü duyulduğu ve aslanın yakalanması için bir timin görevlendirildiği belirtildi.

Park çevresinde alınan tüm önlemlere rağmen vahşi hayvanlar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine girebiliyor.

Kaynak: AA