Dünya
Kenya'da milli parktan kaçan aslan bir kişiyi öldürdü10 Aralık 2019 Salı 14:25 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 14:43
Kenya'da milli parktan kaçan bir aslanın yerleşim yeri yakınlarında bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
The Daily Nation gazetesinin haberine göre, başkent Nairobi'nin dış mahallelerinden Ongata Rongai'de dün Nairobi Milli Parkı'ndan kaçan aslanın parçaladığı kişinin cesedi bulundu.
Mahalle sakinlerine evden çıkmamaları uyarısı yapıldı.
Kenya Vahşi Yaşam İdaresinden yapılan açıklamada, yaşanan trajik ölüm nedeniyle üzüntü duyulduğu ve aslanın yakalanması için bir timin görevlendirildiği belirtildi.
Park çevresinde alınan tüm önlemlere rağmen vahşi hayvanlar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine girebiliyor.
Kaynak: AA
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