Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Alman Bakan Karrenbauer: Putin'i gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık
[Fotoğraf: Reuters]
Eski Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Rusya- Ukrayna krizinde Batı'nın başarısız olduğunu ve bu yüzden kızgın olduğunu söyledi.
Eski Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihsel başarısızlığımız için kendimize çok kızgınım. Gürcistan, Kırım ve Donbas'tan sonra Putin'i gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık" ifadelerini kullandı.
Eski Alman Savunma Bakanı, müzakerenin her zaman önce geldiğine dair eski başbakanlar Helmut Schmidt ve Helmut Kohl'un öğretilerini unuttuklarını belirterek, "Ancak askeri olarak o kadar güçlü olmalısınız ki müzakere etmemek diğer taraf için bir seçenek olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Rusya Vladimir Putin Ukrayna Vladimir Zelenskiy Almanya
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