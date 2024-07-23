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Dünya
AA 23.07.2024 21:31

Eski ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yla bir araya gelecek

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla perşembe günü bir araya geleceğini bildirdi.

Eski ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yla bir araya gelecek
[Fotograf: Reuters]

Donald Trump, görüşmeye ilişkin Social Truth hesabından bir mesaj paylaştı.

Netanyahu'yu 25 Temmuz Perşembe günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına da söylediği gibi kendisinin "güç yoluyla barış" gündeminin savaş ve çatışmaları sonlandıracağını savundu.

Milyonlarca insanın öldüğünü kaydeden Donald Trump, "Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durduramaz." ifadesini kullandı.

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