Netanyahu'nun gelişi öncesi ABD Kongresi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasıyla çalkalanan Washington, yarın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongredeki konuşmasına tanıklık edecek.

ABD yerel saatiyle 14.00'te (TSİ 21.00) Kongre ortak oturumunda gerçekleşmesi beklenen konuşma öncesinde Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kongre polisi, binanın güneyindeki bahçesiyle birlikte büyük bir alanı demir bariyerler ve çitlerle kapatırken, yarın Kongre binasına ziyaretçi alınmayacağı duyuruldu.

Protesto hazırlıkları yapılıyor

Gazze'deki saldırıları nedeniyle birçok sivil toplum örgütü yarın Netanyahu'yu protesto etmeye hazırlanıyor.

Amerikalı Müslüman grupların yanı sıra barışçıl Yahudi grupların ve insan hakları aktivistlerinin de protestolara katılacağı aktarıldı.

Görevi gereği Senatoya başkanlık eden Kamala Harris'in yarınki ortak oturuma başkanlık etmeyeceği açıklanmış, Harris'in Netanyahu ile daha sonra ayrıca görüşeceği bildirilmişti.

COVID-19'a yakalanmasının ardından Delaware'deki evinde dinlenen ABD Başkanı Biden'ın perşembe günü Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşeceği açıklanmıştı.