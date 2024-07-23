Çok Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.07.2024 20:37

Netanyahu'nun gelişi öncesi ABD Kongresi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yarınki ortak oturumda ağırlamaya hazırlanan ABD Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı sivil toplu örgütlerinin Gazze'deki saldırıları nedeniyle Netanyahu'yu protesto etmesi bekleniyor.

Netanyahu'nun gelişi öncesi ABD Kongresi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı
[Fotograf: AA]

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasıyla çalkalanan Washington, yarın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongredeki konuşmasına tanıklık edecek.

ABD yerel saatiyle 14.00'te (TSİ 21.00) Kongre ortak oturumunda gerçekleşmesi beklenen konuşma öncesinde Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kongre polisi, binanın güneyindeki bahçesiyle birlikte büyük bir alanı demir bariyerler ve çitlerle kapatırken, yarın Kongre binasına ziyaretçi alınmayacağı duyuruldu.

Protesto hazırlıkları yapılıyor

Gazze'deki saldırıları nedeniyle birçok sivil toplum örgütü yarın Netanyahu'yu protesto etmeye hazırlanıyor.

Amerikalı Müslüman grupların yanı sıra barışçıl Yahudi grupların ve insan hakları aktivistlerinin de protestolara katılacağı aktarıldı.

Görevi gereği Senatoya başkanlık eden Kamala Harris'in yarınki ortak oturuma başkanlık etmeyeceği açıklanmış, Harris'in Netanyahu ile daha sonra ayrıca görüşeceği bildirilmişti.

COVID-19'a yakalanmasının ardından Delaware'deki evinde dinlenen ABD Başkanı Biden'ın perşembe günü Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşeceği açıklanmıştı.

ETİKETLER
ABD Netanyahu İsrail
Sıradaki Haber
Birleşmiş Milletler: 1 gün içinde 150 bin kişi Han Yunus'ta yerinden edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:48
Donald Trump, Biden ve Harris yönetiminin kendisini "doğru düzgün" koruyamadığını söyledi
21:45
BM: İsrail, "güvenli bölge" dediği El-Mevasi'ye saldırmaya devam ediyor
21:38
İsrailli üst düzey bir gruptan ABD Kongresi liderlerine "Netanyahu" mektubu
21:34
Eski ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yla bir araya gelecek
21:43
Bakan Bolat: Yılın ilk 7 ayında 70 bin 600 firma denetlendi, 1 milyara yakın ceza uygulandı
20:25
Birleşmiş Milletler: 1 gün içinde 150 bin kişi Han Yunus'ta yerinden edildi
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ