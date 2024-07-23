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Dünya
AA 23.07.2024 20:20

Birleşmiş Milletler: 1 gün içinde 150 bin kişi Han Yunus'ta yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, sadece 1 gün içinde 150 bin kişinin Han Yunus'ta yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler: 1 gün içinde 150 bin kişi Han Yunus'ta yerinden edildi
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İsrail'in her bir "tahliye emrinin" insanların hayatını altüst ettiğine dikkati çeken Dujarric, aynı zamanda İsrail ordusunun saldırı öncesinde broşür atarak çok kısa sürede tahliye istemesinin riskleri artırdığının altını çizdi.

Dujarric, sadece dün 150 bin kişinin Han Yunus'tan kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

İnsanların yanlarına hiçbir şey alamadan kaçmak zorunda kaldığını kaydeden Dujarric, söz konusu kişilerin gittikleri alanlarda altyapı bulunmadığını da anımsattı.

UNICEF aracına saldırı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ait 2 araca ateş açılması hakkında da konuşan Dujarric, saldırının kim tarafından düzenlendiğini bilmediklerini söyledi.

Dujarric, sahadaki meslektaşlarının "adli soruşturma" yapamadığını, "çatışmalar arasında" görevlerini sürdürmeye çalıştığını belirtti.

BM Sözcüsü, insani yardım çalışanları ve sivillere yönelik her saldırıyı kınadıklarını kaydetti.

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