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Dünya
AA 19.05.2025 05:21

Eski ABD Başkanı Joe Biden kansere yakalandı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konuldu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden kansere yakalandı

Biden'ın ofisinden, sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Biden'a "agresif" olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.

Biden'ın geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği aktarılan açıklamada, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedildi.

Biden'ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve kısa zamanda tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Trump'tan "geçmiş olsun" mesajı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaparak Biden'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trump, açıklamasında, "Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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