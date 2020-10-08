Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, İdlib’in Cebel Zaviye bölgesindeki Kensafra beldesine çok sayıda roket ve havan saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.