Haber Giriş: Kaynak: AA
Esed rejimi İdlib'de yine sivilleri hedef aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Kensafra beldesine düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, İdlib’in Cebel Zaviye bölgesindeki Kensafra beldesine çok sayıda roket ve havan saldırısı düzenledi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.
Etiketler: Esed Rejimi İdlib saldırı kensafra cebel zaviyeSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 16:44
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