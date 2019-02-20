Beşşar Esed rejimi güçleri, dün öğle saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesine düzenledikleri saldırıda, ilçedeki 3 fırından en büyüğünü vurdu.

Fırın sahibi Hazem Sermani, 2 üretim hattı olan ve en az 10 bin ailenin ekmek ihtiyacını karşılayan fırının çalışamaz hale geldiğini söyledi.

"Günlük üretim kapasitesi 2 yüz bin ekmekti"

Fırının günlük üretim kapasitesinin 2 yüz bin ekmek olduğunu ifade eden Sermani, "Saldırıda 2 üretim hattı yandı. 6 bin litre mazot ve 80 ton un yandı. Fırının yüzde 70'i hasar gördü" dedi.

Rejim güçleri, şubat ayı başından bu yana toplamda en az 250 bin sivilin yaşadığı ve İdlib'in en büyük ilçeleri olan Han Şeyhun ile Marratinnuman'a topçu saldırısı düzenliyor.

"Yılbaşından beri 68 sivil hayatını kaybetti"

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yılın başından itibaren düzenlediği hava ve kara saldırılarında, 68 sivilin hayatını kaybetmesine ve 260'dan fazla sivilin yaralanmasına neden olan rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi.

Askeri muhalifler ise, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Kaynak: AA