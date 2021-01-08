Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eş-Şebab liderlerinin de olduğu 5 militan öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a hava saldırısı düzenledi. Aralarında terör örgütü liderlerinin de olduğu 5 militan etkisiz hale getirildi.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Saha Wayne bölgesinde dün yapılan hava saldırısında, aralarında tanınan Eş-Şebab liderlerinin de olduğu isimlerin öldürüldüğünü açıkladı.
Öldürülen 5 isim arasında daha önce ABD ve Somali güçlerine karşı düzenlenen bir saldırıya karıştığından şüphelenilen bir ismin de olduğu aktarıldı.
Saldırıda sivillerin zarar görmediği vurgulandı.
Trump'tan Somali'deki ABD askerlerine 'geri çekilin' talimatı
ABD, geçen yıl, Somali'de 50'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti.
Etiketler: ABD Somali Terör Saldırısı
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