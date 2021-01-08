ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Saha Wayne bölgesinde dün yapılan hava saldırısında, aralarında tanınan Eş-Şebab liderlerinin de olduğu isimlerin öldürüldüğünü açıkladı.

Öldürülen 5 isim arasında daha önce ABD ve Somali güçlerine karşı düzenlenen bir saldırıya karıştığından şüphelenilen bir ismin de olduğu aktarıldı.

Saldırıda sivillerin zarar görmediği vurgulandı.

Trump'tan Somali'deki ABD askerlerine 'geri çekilin' talimatı

ABD, geçen yıl, Somali'de 50'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti.