Kıbrıs bundan tam 450 yıl önce Osmanlı ordusu tarafından fethedilerek Türk toprağı olmuştu.

Fethin 450. yılında Erenköy’de fidan dikme etkinliği düzenlendi. Kıbrıs’ın fethedildiği yıl olan 1571'e atfen 1571 adet fidan dikildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fidan dikme etkinliğine katıldı.

İki devletli çözüm

Erenköy Şehitliğini de gezen Ersin Tatar, 1964 yılında Erenköy’de verilen direniş mücadelesini hatırlattı.

Tatar, "Anadolu insanı için Çanakkale Savaşı ne anlam ifade ediyorsa bizim için Erenköy direnişi de aynı öneme sahiptir. Kıbrıs'ta bir çözüm olacaksa, Türkiye'nin de desteğiyle yürüttüğümüz politikalar neticesinde yan yana yaşayan iki devletli çözüm olacağını Erenköy'den tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz" dedi.

Erenköy direnişi

1964 yılında Erenköy bölgesi, Rum ordusunun saldırısına uğramıştı.



Türkiye’den okullarını bırakıp gelen 700 civarındaki üniversite öğrencisi ve bir avuç mücahit, sayıları 2 binin üzerinde olan ağır silahlı Rum ordusuna karşı destansı bir mücadele sergilemiş, Erenköy’ün işgaline izin vermemişti.