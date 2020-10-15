Ermenistan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Ermenistan'ın sivillere saldırıları sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Ermenistan ordusunun insani ateşkes ihlali ile birlikte sivil yerleşim yerlerine saldırıları devam ediyor. Azerbaycan ordusu saldırılara angajman kuralları gereği karşılık veriyor. Cephe hattındaki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/zEerTcYMEa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2020

Azerbaycan ordusunun ise saldırılara anında karşılık verdiği vurgulandı.

Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği aktarıldı.

Ağır kayıplar veren Ermenistan'ın, cephenin farklı yönlerine çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Ermenistan'ın insan gücünün, askeri teçhizatının, silahlarının ve yakıtının tükendiği bilgisi paylaşıldı.