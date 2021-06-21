Ermenistan’da yapılan erken parlamento seçimini, Paşinyan’ın partisi resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.

Ermenistan Merkez Seçim Komitesi, yüzde 49,4 katılımın sağlandığı oylamanın resmi olmayan ilk sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, istifa ettikten sonra seçimlere kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürüten Paşinyan’ın “Sivil Sözleşme Partisi” oyların yüzde 53,92’sini alarak birinci, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğini yürüttüğü “Ermenistan İttifakı” ise oyların yüzde 21,1’ini alarak ikinci oldu.

Seçim sonuçlarına göre, Paşinyan’ın partisi 0,08 farkla yüzde 54’e ulaşamayarak hükümeti tek başına kurma şansı elde edemedi.

Oyların yüzde 5,23’ünü alan ve eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan’ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" barajı aşarak parlamentoya giren bir diğer parti oldu.

Koçaryan'ın partisi seçim sonuçlarını tanımıyor

Koçaryan’ın partisi Ermenistan İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının şimdilik tanınmayacağı belirtilerek, “Muhalefetin kalabalık mitingleri ve iktidarın az kişiyle yapılan etkinlikleri tamamen farklı duygulara işaret ediyor. Sandık merkezlerinden organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal ise güven eksikliğinin başlıca işaretidir" denildi.

Paşinyan ise oy sayma işlemi sürerken Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "tüm sağlıklı siyasi güçler" ile müzakerelere başlayacaklarını belirterek, "Onların da halkın bütünleşmesine ve sosyal potansiyelin ulaşılmasına yönelik fikirlerini anlamaya hazırız" demişti.

Siyasi krizden çıkış için Paşinyan’ın istifası ve erken seçim kararı

Ülkede mevcut siyasi durumun krize dönüşmesi üzerine çıkış yolu için 20 Haziran’da erken seçim kararı almak zorunda kalan Paşinyan, nisan ayında seçimlere kadar geçici olarak sürdüreceği başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Parlamenter cumhuriyet ile idare edilen ülkede daha önce parlamento seçimleri, nispi temsil sistemi ve çoğunluk sistemini içeren "karışık bir seçim sistemi" ile yapılıyordu.

Ermenistan parlamentosu nisanda çıkardığı bir yasa ile ülkede seçim sistemini değiştirdi ve tamamen "nispi temsil sistemi"ne geçiş yapıldı.

Toplumdaki bütün siyasi eğilimlerin parlamentoda temsil edilmesini ve partilerin aldıkları oy oranında temsilci kazanmasını sağlayan nispi temsil sistemi ile seçilecek milletvekili sayısı bakımından "listeli seçim" zorunlu hale geldi.

Daha önce en az 105 sandalyelik parlamentoya, 2018’de yapılan seçimler sonucunda sistem gereği 132 milletvekili girmişti.

Yeni sistem nedeniyle, bu seçim sonucunda parlamentoda tam olarak kaç milletvekilinin olacağı şimdilik belli değil.

3 eski cumhurbaşkanının partileri de dahil 26 siyasi hareket yarıştı

Ermenistan’daki 2 milyon 581 bin 93 seçmenin oy kullanması beklenen 20 Haziran’daki seçimlere ilk defa rekor denecek düzeyde 22 parti ve 4 ittifak katılmış, bunlar arasında, başbakan olarak Paşinyan ve 3 eski cumhurbaşkanına ait partiler yarışmıştı.

Görevini seçime kadar geçici olarak sürdürecek olan Başbakan Paşinyan bu seçimlere, "Sivil Sözleşme Partisi" ile katılmıştı.

Ermenistan’ın 1991-1998 yılları arasında görev yapan ilk cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan "Ermeni Ulusal Kongre Partisi", Rusya yanlısı tutumu ile bilinen eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan (1998-2008) ise "Ermenistan İttifakı" ile seçimlerde halktan oy istemişti.

Paşinyan’ın devrimle koltuğunu devirdiği eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan (2008-2018) bu seçimlere doğrudan kendisi girmese de desteklediği "Onurum Var İttifakı" sandıkta seçmenin tercih edeceği partiler arasında yer almıştı.

Seçimlerde partiler yüzde 4, 2 partiden oluşan ittifaklar yüzde 8, 3 partiden oluşan ittifaklar yüzde 9, 4 ve daha fazla partiden oluşan ittifaklar ise yüzde 10 barajını aşarsa parlamentoya girmeye hak kazanmıştı.

Karabağ hattında neler oluyor?

Ermenistan hızla seçime doğru yol alırken, yaklaşık 30 yıl sonra topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan, bölgenin imarı için çalışmalarını hızlandırmış durumda.

[Harita: TRT Haber]

Bir yandan Ermenistan'ın döşediği mayınları temizleme çaşlışmaları sürerken, diğer yandan tarihi binalar restore ediliyor, yollar yapılıyor.

Esir askerler-mayın haritaları

Savaş sırasında birçok Ermeni askerin Azerbaycan tarafından esir alındığı biliniyor ancak sayı konusunda resmi bir açıklama yok. Azerbaycan, Karabağ'daki mayın bölgelerinin haritalarının verilmesi karşılığında esir askerleri serbest bırakıyor.

Esir askerler konusu Ermenistan'da sıkça konuşulan, tartışılan önemli bir mesele. En son eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, kendilerinde olan belgelere göre, savaştan sonra toplamda 1064 Ermeni askerine hala ulaşılamadığını belirterek, Nikol Paşinyan hükümetini hedef aldı.

Zengezur koridoru

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlayacak olan Zengezur koridoru da önümüzdeki günlerin sıcak konularından biri olacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ı demir yolu ve kara yoluyla birleştirecek Zengezur koridoruyla ilgili sadece konuşmakla yetinmediklerini, filli çalışmalarla bu koridoru oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Ermenistan tarafında ise Peşinyan, Aliyev'e cevaben, "10 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes bildirisinde Meğri, Zangezur ve koridor kelimeleri yok. Biz genel olarak bölgede ulaşım yollarının açılmasından yanayız. Bu ne kadar Azerbaycan’a gerekiyorsa, o kadar da bize gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şuşa Beyannamesi

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni de imzaladı.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in baş başa görüşmelerinin ardından Şuşa Valiliği bahçesinde düzenledikleri ortak basın toplantısında imzaladıkları beyannamede, Azerbaycan'ın ve bir bütün olarak Türk dünyasının eski kültür beşiği Şuşa görüşmesinin tarihi önemine vurgu yapıldı.