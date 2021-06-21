Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 02:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan'ın Trikala kentinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Trikala kentinde saat 55'te 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 40,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: AFAD Deprem Yunanistan
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