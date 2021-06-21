Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınında ülkede son 24 saatte 78 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı bin 775, iyileşen sayısı bin 52 oldu.

Ülkede toplam can kaybı 14 bin 38'e, vaka sayısı 382 bin 950'ye, iyileşenlerin sayısı ise 332 bin 962'ye çıktı.

Irak

Irak'ta son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 25 kişi daha hayatını kaybetti. 4 bin 160 yeni vaka tespit edilirken, 3 bin 989 kişi sağlığana kavuştu.

Ülkede salgından ölenlerin sayısı toplam 16 bin 885'e, vaka sayısı 1 milyon 287 bin 465'e çıktı. Hastalığa yakalanan 1 milyon 200 bin 103 kişi de sağlığına kavuştu.

