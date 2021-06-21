Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazze'de tarım ihracatına engelin zararı 16 milyon dolar
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İsrail'in, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na getirdiği kısıtlamalarla Gazze’deki tarımsal ihracat ve pazarlamaya izin vermemesi büyük ekonomik zarara yol açıyor. Filistin Tarım Bakanlığı oluşan zararın 16 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Gazze'deki Tarım Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın 6 haftadır kapalı kalmasından dolayı zararın gün geçtikçe katlanarak arttığı söylendi.
Açıklamada, Gazze'den tarım ihracatına ve pazarlamasına izin verilmediği, bu nedenle zararın 16 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.
Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı
Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'de dış ticaret yalnızca Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yapılıyor.
İhracatın tek kapı üzerinden yapılması nedeniyle engellemeler ve sınır kapısının kapalı tutulması, Gazze'de zor olan ekonomik durumu ağırlaştırıyor.
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