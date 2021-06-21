İsrail polisi, mahalle sakinlerinin Şeyh Cerrah'taki meydanlara girişini cop kullanarak engelledi.

Gazeteciler ile evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için bulunanları da güç kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.

İsrail polisi ayrıca Şeyh Cerrah Mahallesinde kapısını kırdığı bir eve baskın düzenledi ve hane sakinlerine de saldırdı.

13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.