Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 03:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Kudüs'te İsrail şiddeti sürüyor
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde evlerinden zorla çıkarmaya çalıştığı bölge sakinlerine yine saldırdı.
İsrail polisi, mahalle sakinlerinin Şeyh Cerrah'taki meydanlara girişini cop kullanarak engelledi.
Gazeteciler ile evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için bulunanları da güç kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.
İsrail polisi ayrıca Şeyh Cerrah Mahallesinde kapısını kırdığı bir eve baskın düzenledi ve hane sakinlerine de saldırdı.
13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.
Etiketler: İsrail Kudüs Filistin Devleti
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