Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2023 10:48

Ermenistan sınırındaki çatışmada bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Ermenistan sınırındaki çatışmada bir Azerbaycan askeri şehit oldu
[Fotograf: AA]

Bakanlığın açıklamasına göre, Ermenistan güçlerinin kasıtlı provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Orhan Novruzalizade isimli asker şehit oldu.

Azerbaycan ordusuna bağlı birimlerin misillemede bulunduğu, operasyonel koşulların kontrol altında olduğu bilgisi verildi.

Dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusu mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmış, bir asker ağır yaralanmıştı.

Bunun üzerine Azerbaycan ordusu yanıt vermiş ve ağır silahlar ile havan toplarının da kullanıldığı çatışma başlamıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan
Sıradaki Haber
Güney Koreliler, hükümetin Kuzey'in "insan hakları ihlallerine" ışık tutmasını destekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
Filistin: Netanyahu, işlediği suçları örtmek için uluslararası çifte standardı kullanıyor
11:31
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araçta 4 kişinin cesedi bulundu
11:28
Batı'daki FETÖ sorumluları faaliyetlerini 'uzaktan' yürütüyor
11:30
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı
11:19
Rüzgar enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 11'e yaklaştı
11:19
Nüfusun yüzde 67,9'u yoğun kent olan yerlerde yaşıyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
FOTO FOKUS
Yurt dışı oyları Ankara'da
Yurt dışı oyları Ankara'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ