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Ermenistan Ordubad'a roketli saldırı düzenledi
[Fotoğraf: AA ]
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.
Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın saldırıları devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.
Saldırıda sivil halkın ve yerleşim yerleri zarar görmedi..
Etiketler: Son Dakika Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:48
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