Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ermenistan Kelbecer'i terk etti
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ın Kelbecer ilçesini terk etti.
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı.
Anlaşmada yer alan 6’ncı madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin için de 1 Aralık'a kadar süre verildi.
Yerel kaynaklarda yer alan habere göre Ermenistan ordusu Kelbecer ilçesini terk etti.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:43
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