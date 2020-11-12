Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı.

Anlaşmada yer alan 6’ncı madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin için de 1 Aralık'a kadar süre verildi.

Yerel kaynaklarda yer alan habere göre Ermenistan ordusu Kelbecer ilçesini terk etti.